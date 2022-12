Baleado pelo próprio filho, homem pede ajuda por cirurgia

Jovem à esquerda, que está preso, é suspeito de matar o próprio irmão e de tentar contra a vida do pai

Com a ajuda também de amigos, a campanha está divulgando o número PIX (34) 99694-2206 e pedindo a ajuda de qualquer quantia. A conta está em nome de Elisângela Santos Silva, esposa de Peroinha e mãe de Marcos Antônio Santos Silva, também suspeito de matar o próprio irmão, Matheus Santos Silva, de 24, com um tiro no peito