Pitbull é uma raça que veio dos Estados Unidos (foto: Creative/Commons/Divulgação) Um poodle morreu em decorrência do ataque de um pitbull, em via pública de Frutal, no Triângulo Mineiro, nesse domingo (11/12).

Para dominar e retirar os dentes do pitbull do poodle, já sem vida, os bombeiros precisaram de um bastão com enforcador, que é usado para captura de animais.





Conforme relato da dona do pitbull, ao abrir um portão para acessar a área em que o animal fica preso, o cachorro escapou por entre suas pernas, antes de matar o poodle.