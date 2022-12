Mega-Sena: apostas de BH e Uberlândia vão receber mais de R$ 65 mil

Outros mineiros também receberam premiações da quadra, acertando quatro dezenas. A Mega acumulou e a expectativa é de que o prêmio seja de R$ 135 milhões no concurso 2548, a ser realizado na quarta-feira (14/12).

Apesar de o prêmio principal da Mega-Sena ter acumulado, apostadores de Uberlândia e Belo Horizonte acertaram cinco dezenas e vão receber prêmios de mais de R$ 65 mil no concurso 2547, sorteado nesse sábado (10/12).



Os dois apostadores, do Triângulo Mineiro e da capital, fizeram jogos simples e o valor a receber é de R$ 65.769,20.



A aposta vencedora da quina em Uberlândia foi feita no shopping do Bairro Tibery, enquanto o jogo feito em Belo Horizonte foi registrado pela internet.

As dezenas apuradas no Espaço da Sorte Loterias Caixa , em São Paulo, foram 10 - 25 - 31 - 37 - 38 - 57. A Caixa informou que 100 apostadores foram premiados na quina com R$ 65.769,20. Outros 8.588 cravaram a quadra, cujo valor a ser resgatado é de R$ 1.094,03.