SAMU confirma morte de menino de 9 anos que caiu do 13° andar em Sabará

Menino de 9 anos morre imediatamente após cair de edifício em Sabará, as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas (foto: Google Street View/Reprodução)

O menino de 9 anos que caiu nesta segunda-feira (5/12) do 13° andar de um edifício em Sabará, na Grande BH, morreu imediatamente após a queda. A informação foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).O prédio fica no bairro Carvalho de Brito. O corpo do garoto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As condições da morte ainda não foram esclarecidas. Em nota, a Polícia Civil informou que apura o caso.