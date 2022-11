Homem é condenado por estuprar enteado e comercializar pornografia infantil

Homem é condenado a 19 anos de prisão por comercialização de pornografia estupro de vulnerável; a vítima era seu enteado, de 11 anos (foto: Reprodução/Internet) Um homem da cidade de Timóteo, no Vale do Aço, foi condenado nesta terça (29/11) a 19 anos, seis meses e 15 dias de reclusão por estupro de vulnerável e venda de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Ele já estava preso provisoriamente e não poderá responder em liberdade.





A mulher também entregou à Promotoria de Justiça de Timóteo um chip do ex-companheiro, em que as autoridades puderam constatar trocas de mensagens entre o abusador e a vítima, além de fotos e vídeos de pornografia infantil. O material era inclusive vendido a comunidades de pedófilos por meio do aplicativo Telegram.



Antes da condenação, o homem havia sido preso em flagrante, durante uma operação de busca e apreensão na casa dele. Na residência, os agentes encontraram conteúdo pornográfico no celular do abusador, que confessou comercialização do material.