COVID-19: UFMG busca voluntários para testar remédio

Antivirais já usados no tratamento de diversas doenças serão testados no combate à COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/ D.A Press) A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está buscando pessoas para testar medicamentos antivirais para o tratamento da COVID-19. Podem participar da pesquisa adultos entre 18 e 50 anos que tenham apresentado sintomas da doença há menos de quatro dias.









Antivirais já usados no tratamento de diversas doenças serão testados no combate à COVID. O projeto é coordenado pelo professor Mauro Teixeira, do Departamento de Bioquímica e Imunologia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG.

O acompanhamento dos pacientes será feito no Centro de Saúde Jardim Montanhês, na Rua Leopoldo Pereira, Região Noroeste





A etapa laboratorial é desenvolvida no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos e no Laboratório de Biologia Integrativa do ICB, com financiamento da Wellcome Trust, em colaboração com a Universidade Oxford/Moru Tropical Health.