Bom Jesus do Galho, onde idoso morreu em enxurrada, decreta emergência

A prefeitura de Bom Jesus do Galho, município na Zona da Mata Mineira, decretou situação de emergência após uma tempestade deixar um rastro de destruição na madrugada do último domingo (27/11). O anúncio foi feito pelas redes sociais da administração pública.



A chuva provocou alagamentos, fortes enxurradas e detalhamento de imóveis, além de levar muita lama às ruas. A prefeitura tem contado com máquinas e voluntários para limpar a cidade e destina caminhões para recolher o entulho.

Em um vídeo, o prefeito e padre Aníbal Borges (PT) pede união à comunidade que deve somar esforços para restaurar a normalidade. “Foi muita lama, muito barro, muita chuva. Sabemos do sofrimento de muitas pessoas, mas vamos com a ajuda de Deus e a união do nosso povo, colocar em ordem a nossa cidade”, expressou Aníbal.

Cidade registra segunda morte pelas chuvas em Minas

Prefeito Aníbal Borges (PT) pediu união dos moradores (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A cidade ainda registrou a segunda morte em decorrência das chuvas em Minas Gerais . Um idoso, de 71 anos, morreu afogado após ser arrastado por uma enxurrada que invadiu a sua residência, na noite de sábado (26/11). O corpo do homem foi encontrado cerca de 300 metros da casa em que morava, no centro da cidade.O decreto de situação de emergência segue para o reconhecimento do governo estadual, para assim entrar na lista da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) que já conta com 39 municípios.