Enem: Segundo domingo de provas com previsão de chuvas

Quase 223 mil candidatos em Minas fizeram as provas no primeiro dia do Enem, realizado no último domingo, segundo o Inep (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)







Os candidatos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Belo Horizonte hoje devem ficar atentos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode chover a qualquer momento e, dependendo do local, o trânsito ficar complicado. O céu fica encoberto, com temperaturas entre 16°C e 27°C na capital.









A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) promete reforçar o quadro de horário de 102 linhas de ônibus neste domingo. Mais coletivos serão disponibilizados nos momentos que antecedem as provas e após o exame, das 18h às 19h30. Agentes de trânsito vão organizar o tráfego nos corredores de acesso e nas regiões que terão unidades aplicando o Enem.





Em relação ao metrô, a Companhia de Trens Urbanos (CBTU) informou que o intervalo entre as viagens será de 10 minutos no período das 11h às 13h. Nos demais horários, o intervalo será de 20 minutos.





O EXAME

Hoje é o segundo e último domingo de provas do Enem. Os candidatos responderão às questões de matemática e ciências da natureza. A aplicação das provas será das 13h30 às 18h30. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h.





Em 13 de novembro, quase 223 mil candidatos compareceram aos locais de aplicação dos testes impressos em Minas, conforme balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O número corresponde a 73,3% dos inscritos para a edição deste ano. Já os que fizeram a prova digital foram 2.907 – 49% dos cadastrados para o certame.





Ainda segundo o órgão, em todo o país foram mais de 2,4 milhões de estudantes que fizeram o Enem nas duas modalidades (impresso e digital) no primeiro domingo. Ao todo, 3,4 milhões de pessoas se inscreveram em 2022.





Pelo cronograma do Inep, os gabaritos oficiais das provas objetivas serão divulgados na próxima quarta-feira. A data para a divulgação do resultado individual dos candidatos ainda não foi anunciada pelo órgão.





Reaplicação do exame

Candidatos que estão com COVID-19 não devem comparecer aos locais do exame e podem pedir para fazer o Enem em outra data. A solicitação da reaplicação deverá ser feita na Página do Participante em até cinco dias úteis após o último dia de aplicação. As novas provas serão em 10 e 11 de janeiro de 2023. A possibilidade está prevista no edital do certame. O estudante deverá anexar ao pedido um documento que comprove a doença, com o código correspondente à CID-10 (Classificação Internacional de Doença) e assinatura e identificação do profissional. Também deve constar no documento a identificação de órgão competente, que pode ser o Conselho Regional de Medicina ou do Ministério da Saúde. Resultados de testes PCR também valem para comprovação, desde que contenham assinatura e carimbo de um médico. Não está claro, no entanto, se resultados de testes de farmácia e de laboratórios valem para comprovar a infecção por COVID-19. Cada pedido, com a devida comprovação da doença por um atestado médico, será analisado individualmente