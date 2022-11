Homens mascarados são presos por atirar em vítima no interior de Minas

Um dos homens envolvidos no crime efetuou seis disparos (foto: Divulgação/Polícia Militar) A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta sexta-feira (18/11) em uma ocorrência de tentativa de homicídio na cidade de Ipaba, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.









Com isso, a polícia iniciou as buscas pelos suspeitos e conseguiu localizar e prender, em flagrante, três autores, de 29, 31 e 36 anos, que estavam envolvidos no crime. Os militares também apreenderam um revólver calibre 32, com duas munições que estavam intactas.





Além disso, os policiais também apreenderam duas máscaras utilizadas no delito. Uma delas é de Salvador Dalí, muito associada com a série 'La Casa de Papel'. A outra é do 'Anonymous', que faz referência ao filme 'V de Vingança'. A operação também apreendeu uma porção de maconha e dois dechavadores.

As circunstâncias do crime ainda serão investigadas.

