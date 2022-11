Sequestrador é solto após apresentar sequelas de tiro que levou da PM

Leandro foi solto por apresentar sequelas e ferimentos do tiro que levou da PM (foto: Redes Sociais/Reprodução) O magistrado do 3º Juizado de Violência Doméstica Richard Fernando da Silva concedeu a Leandro Mendes Pereira, de 39 anos, acusado de sequestrar e fazer reféns o filho de sete anos de sua ex-namorada e um amigo da família dela, em BH, o direito à prisão domiciliar, requerido pela Defensoria Pública.





Leia mais: Motorista de ônibus em BH denuncia injúria racial: 'Macaco' Durante a análise do pedido, o juiz considerou que o Ministério Público opinou pela revogação da prisão preventiva. Ele também reconheceu que o sistema prisional não possui estrutura para fornecer o tratamento adequado a Leandro Mendes, além de concluir que sua liberdade não apresenta risco à integridade física da vítima.

O juiz também considerou presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários para adequar a presente medida protetiva com o objetivo de resguardar os interesses da vítima e do requerido.

Foi determinado pelo juiz Richard da Silva a proibição do acusado se aproximar ou frequentar a residência e o local de trabalho da vítima, além qualquer tipo de contato com ela, por qualquer meio de comunicação, principalmente por ligações de celular, mensagens ou redes sociais; também está proibida a divulgação de vídeos íntimos das vítimas. O descumprimento dessas medidas poderá possibilitar uma prisão preventiva.

Relembre o caso

Leandro Mendes Pereira é acusado de sequestrar e fazer de reféns o filho de sete anos de sua ex-namorada e um amigo da família dela, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O sequestro chegou a durar 17 horas e só terminou depois que Leandro sofreu um tiro no rosto. O acusado foi preso em flagrante após ter sido baleado e socorrido por um policial militar

Ele ficou mais de um mês internado, sendo liberado no dia 1º de novembro, transferido para o Presídio de Ribeirão das Neves II no dia 3 deste mês e solto no dia seguinte.