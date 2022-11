Salas de prédio comercial são invadidas em bairro de luxo em BH

Polícia Militar foi acionada nesta quinta-feira (17/11) para atender a ocorrência (foto: Google Street View/Reprodução) Diversas salas foram invadidas na manhã desta quinta-feira (17/11) em um prédio comercial em Belo Horizonte.









Porém, segundo apurado pelo Estado de Minas junto a Polícia Militar, a maioria dos imóveis invadidos estavam vazios. Em alguns deles, computadores e celulares foram levados.

Em diligências no local, os policiais encontraram salas desocupadas com danos das portas em decorrência do arrombamento.

A ocorrência foi atendida pela 127ª companhia do 22º Batalhão da Polícia Militar e, até o momento, nenhum suspeito foi identificado e localizado. Também não há informações sobre o valor do prejuízo causado pela ação criminosa.