Porcos são flagrados em romance no meio da rua em BH

Porquinhos acasalando em Belo Horizonte (foto: Reprodução Redes Sociais )

O momento foi compartilhado nas redes sociais por moradores que passavam na área. E não deu outra: o vídeo viralizou.

"Olha aqui, no meio da pista do São Bento. Os carros descendo e os porcos no meio da pista. Gente de Deus, olha que coisa maluca", disse uma mulher no vídeo.

“Belo Horizonte” ficou entre os assuntos mais comentados do dia no Twitter.

Diario de um detento, digo, de BH mesmo!!

"Belo Horizonte, 16 de novembro de 2022, 8 horas da manhã...

Aqui estou, mais um dia

Sob o olhar dessa pornografia

Você não sabe como é caminhar

E ver na rua dois porcos a transar

Metralhadora Alemã ou de Israel

Porcaria é ver esse créu" pic.twitter.com/1ZKTtBceY4 %u2014 CJ (@CJoficialCJ) November 16, 2022

Em 2021, uma família de porquinhos passeou pelas ruas do Bairro São Bento, na capital mineira. Segundo os moradores, os animais já passaram pelo local outras vezes.

Família de porquinhos circula pelas ruas do Bairro São Bento em BH.

Cena foi registrada nesse domingo (28/2). Moradores afirmam que animais já passaram pelo local outras vezes



Saiba mais: https://t.co/FCYjZ5ogwY pic.twitter.com/AWPg1pS315 %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 1, 2021

