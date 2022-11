Reunião emergencial orienta produtores que tiveram perdas com chuvas

Cerca de 200 produtores e lideranças participaram da reunião emergencial onde foram discutidas alternativas para os agricultores (foto: Ascom/Emidinho Madeira/Divulgação) A Frente Parlamentar do Café e o ConCafé – Consórcio Público Para o Desenvolvimento do Café no Sul e Sudoeste de Minas –, por meio de seus presidentes, o deputado federal Emidinho Madeira (vice-presidente da Comissão de Agricultura) e o prefeito de Três Pontas, Marcelo Chaves, promoveram uma reunião emergencial na manhã desta sexta-feira (11/11), em Alfenas, no Sul de Minas. O motivo: dar dicas e orientações aos produtores que tiveram lavouras danificadas em áreas atingidas pelas fortes chuvas de granizo registradas em todo o estado no início da semana.



As lavouras mais prejudicadas estão localizadas nas regiões da Zona da Mata, do Alto Paranaíba e do Sul de Minas. Tempestades ocorreram na segunda (7/11) e na terça-feira (8/11).



A Emater-MG observa que os produtores atingidos e que obtiveram crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) devem procurar instituições financeiras. A cobertura do seguro do Pronaf é para contratos de crédito rural renovados a partir de junho de 2022 (safra 2022/2023).



“Estamos à disposição de todos os agricultores que tiveram perdas. Eles também podem procurar o sindicato rural de sua cidade, as secretarias de Agricultura. A Emater-MG está orientando os produtores sobre quais as frentes eles devem tomar para ter acesso a políticas públicas”, disse o presidente da Emater-MG, Otávio Maia.