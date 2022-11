Traficante acusado de mandar matar sargento da PM é preso em Sabará

É preso nesta sexta em Sabará o principal foragido da Polícia Militar, criminoso estava sob mandado de prisão por ser o mandante do assassinato do Sargento Célio Alves Ferreira, em 2019, em João Monlevade (foto: PMMG/Divulgação)



A Polícia Militar prendeu, nesta sexta-feira (11/11), um dos criminosos mais procurados pela Justiça mineira, acusado de mandar matar um sargento da corporação em 2019.









Segundo a PM, o criminoso é traficante com prisão preventiva decretada pela Vara Criminal de João Monlevade, no Vale do Rio Doce, pela morte do sargento Célio Alves em 2019. Ele estava foragido desde a data do crime.





Conforme os autos do processo, Célio morreu durante uma operação policial atingido por dois tiros na têmpora de um trio de atiradores. O traficante em questão é apontado como mandante do assassinato.





De acordo com a PM, a descoberta do paradeiro do foragido foi possível graças ao trabalho e inteligência desenvolvido pelos policiais.





O homem foi preso na rua Luís Vaz, no Bairro Rosário 1, em frente à residência onde estava morando.





Os militares relatam que o traficante tentou fugir, mas foi detido. Na casa, foram encontrados e apreendidos um revólver calibre .38, uma pistola calibre .380, 67 unidades de munição .38, 48 unidades de munição .380, além de um pedaço de maconha e duas buchas do mesmo tóxico.