Adolescente denuncia professor por importunação sexual em Juiz de Fora

Uma adolescente denunciou seu professor por um caso de importunação sexual, na tarde dessa quinta-feira (10/11), em uma escola municipal no bairro Santo Antônio, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.Para a Polícia Militar (PMMG), a aluna de 13 anos informou que recebia orientações do docente, de 68 anos, quando ele teria abraçado a menina por trás, sem o consentimento dela. Segundo o relato, ela conseguiu se livrar do homem, saiu correndo da sala e contou o caso para uma funcionária.