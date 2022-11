Homem agride esposa e filha após elas irem em academia

O suspeito foi preso em flagrante após rastreamentos da PM (foto: PMMG/Divulgação) Em Patrocínio, no Alto Paranaíba, uma mulher de 35 anos acionou a Polícia Militar (PM) e disse que ela, a sua filha, de 16 anos, e o seu pai, de 61 anos, foram agredidos com socos e empurrões pelo marido porque elas foram em uma academia. O suspeito, de 37 anos, foi preso e disse que “apenas empurrou” as vítimas.

Em seguida, elas foram questionadas pelo suspeito o motivo delas terem ido ao local, já que ele as teria proibido. Então, ainda conforme o registro policial, uma discussão se iniciou e o homem teria tentado acertar um soco na sua filha, mas a esposa teria entrado no meio, sendo empurrada bruscamente por ele. Mesmo assim, o homem ainda teria acertado um tapa no rosto da filha. Depois disso, a mulher contou aos militares que ela e sua filha saíram correndo da residência para pedir ajuda.

O pai da mulher relatou aos militares que durante a confusão foi agredido pelo suspeito com um soco no rosto, após segurá-lo em um dos quartos da casa.

Consta ainda no boletim de ocorrência da PM que a mulher relatou que o suspeito já agrediu ela por várias vezes, sendo que foi a primeira vez que ela procurou a polícia.

Após os relatos, a PM realizou rastreamentos e localizou o suspeito em via pública. Ele foi conduzido para a Delegacia de PC para próximas providências.