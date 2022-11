PBH retoma pagamento de parcela do Auxílio Belo Horizonte

Auxílio BH paga R$ 800 (duas parcelas de R$ 400) para famílias em extrema pobreza e R$ 400 (duas parcelas de R$ 200) para famílias em situação de pobreza (foto: foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) retomou nesta segunda-feira (7/11) o pagamento do Auxílio Belo Horizonte para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O valor do benefício já está disponível no aplicativo Caixa Tem e para saque em agências da Caixa Econômica Federal.

Segundo a PBH, 75.427 famílias receberão o benefício. São dois pagamentos em novembro e dezembro: R$ 800 (duas parcelas de R$ 400) para famílias em extrema pobreza e R$ 400 (duas parcelas de R$ 200) para as que estão em situação de pobreza. O próximo auxílio será em 15/12.

O Auxílio BH foi ampliado em 27/10 pela Lei 11.422, sancionada pelo prefeito Fuad Noman. Todas as famílias com direito ao benefício precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) até 31 de março deste ano, tendo recebido as parcelas anteriores.

De acordo com a prefeitura, com o adicional de novembro e dezembro, os valores totais de recursos recebidos em 2021 e 2022 serão de R$ 2,6 mil para as pessoas em situação de extrema pobreza e R$ 1,6 mil para situação de pobreza. O acumulado para as 75 mil famílias é de R$ 240 milhões.