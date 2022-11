Bombeiros encontram corpo de militar reformado afogado em Patrocínio

O militar reformado do Exército Brasileiro Evaini Pires de Andrade foi sepultado nesta sexta-feira (4/11) no Cemitério Municipal de Patrocínio (foto: Funerária Frederico Ozanam/Divulgação) O Corpo de Bombeiros de Patrocínio, no Alto Paranaíba, localizou nesta sexta-feira (4/11), por volta das 8h30, o corpo de um homem de 52 anos em uma represa, nas proximidades da comunidade dos Moreiras.



Mas, em determinado momento, ainda conforme relatos de testemunhas aos bombeiros, o barco virou, sendo que a vítima, logo em seguida, submergiu, não sendo mais vista.

Já os outros dois ocupantes da embarcação conseguiram nadar em direção à margem da represa.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros de Patrocínio, os três homens não usavam colete salva vida no momento do acidente.

Após os trabalhos de praxe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Patrocínio.

Segundo informações da Funerária Frederico Ozanam, Evaini Andrade foi sepultado às 18h desta sexta-feira (4/11) no Cemitério Municipal de Patrocínio.