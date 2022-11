Carnaval 2023: prazo para inscrição de blocos de rua é estendido

O carnaval da cidade está previsto para ocorrer entre 4 e 26 de fevereiro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Os blocos de rua e caricatos que desejarem participar do Carnaval 2023 de Belo Horizonte poderão se inscrever até a próxima quarta-feira (9/11). A Belotur decidiu ampliar o prazo de cadastramento devido a uma instabilidade no sistema de cadastro durante o feriado de Finados, situação que já foi solucionada.

O prazo para se inscrever para o auxílio financeiro , que terminaria no dia 11/11, também foi ampliado para 16/11, segundo publicação da Belotur no Diário Oficial do Município (DOM) na manhã desta quinta-feira (3/11). Para receber o auxílio o bloco deve, obrigatoriamente, estar inscrito no Cadastro de Blocos de Rua

Os interessados deverão entregar a documentação das 9h às 12h ou das 14h às 17h, presencialmente, na Gerência de Licitações e Contratos da Belotur , que fica na Rua Espírito Santo, 527, no Centro de BH.

Os aprovados na categoria A receberão R$ 20 mil (40 blocos); na categoria B, R$ 12 mil (45 blocos); na categoria C, R$ 7 mil (45 blocos). O valor global investido é de R$ 1,655 milhão.

O objetivo do auxílio financeiro é proporcionar aos blocos a oportunidade de melhorar a estrutura para ensaios, aprimorar a qualidade do som e a segurança oferecida aos foliões que acompanham o cortejo.



O dinheiro poderá ser utilizado para a contratação de músicos, dançarinos, carregadores, assessores, produtores, técnicos de som, motoristas, seguranças, equipe de apoio, produção e brigadistas, corda de isolamento para ser utilizada no trio elétrico, mini trio, carro de apoio e bateria, UTI móvel, rádio de comunicação portátil, sonorização, aluguel de espaço onde serão realizados ensaios e oficinas para os desfiles, entre outras despesas.



Em contrapartida, os contemplados deverão veicular as logomarcas da Prefeitura de Belo Horizonte, da Belotur e a marca turística da cidade nas peças de divulgação dos desfiles dos blocos.

O carnaval da cidade está previsto para ocorrer entre os dias 4 e 26 de fevereiro. A PBH afirma que a data é estabelecida a partir do feriado nacional, incluindo as duas semanas anteriores ao sábado de carnaval até o domingo após a Quarta-feira de Cinzas. Assim, poderá contemplar os blocos de pré e pós-carnaval.