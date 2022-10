Trabalhadores são levados ao hospital por inalar gás tóxico no Sul de MG

Fosso por onde entraram os trabalhadores que inalaram o gás tóxico (foto: Corpo de Bombeiros)

Trabalhadores da construção civil foram socorridos para a Santa Casa de Guaxupé, no interior de Minas, no fim da tarde dessa quinta-feira (27/10) por suspeita de inalação de gás tóxico em uma construção que fica no Bairro Agenor de Lima. O Corpo de Bombeiros informou que duas pessoas foram socorridas em estado grave para o hospital.