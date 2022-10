Dia do Servidor Público: atendimento é suspenso na Polícia Federal em BH

Não haverá funcionamento da Polícia Federal em Belo Horizonte nesta sexta-feira (28/10) (foto: Polícia Federal/Reprodução)

O atendimento ao público nas unidades da Polícia Federal (PF) em Belo Horizonte foi suspenso nesta sexta-feira (28/10). O motivo é a comemoração do Dia do Servidor Público. O funcionamento voltará ao normal na próxima segunda-feira (31).

Vários órgãos públicos suspenderam o atendimento hoje. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por exemplo, não terá expediente . O órgão também antecipou que os servidores não trabalham na próxima quarta-feira (2/11), Dia de Finados.

O Dia do Servidor Público foi criado durante o governo do presidente Getúlio Vargas, e as leis com direitos e deveres desses funcionários foram instituídas em 28 de outubro de 1939, motivo pelo qual é o dia da comemoração desse profissional.



O artigo 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, determina que 28 de outubro é oficialmente o Dia do Servidor Público no Brasil.