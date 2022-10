Dia do Servidor: agências do INSS não funcionam nesta sexta-feira (28)

No feriado, estarão disponíveis apenas os canais de atendimento eletrônico, ou seja, o site e aplicativo Meu INSS. (foto: Agência Brasil)

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de todo o país estarão fechadas nesta sexta-feira (28/10), devido à comemoração do Dia do Servidor Público.

As unidades voltam a funcionar na segunda-feira (31), mas o atendimento será novamente interrompido na quarta-feira (2), feriado de Finados.



Alguns estados adiaram o ponto facultativo para o dia 14 de novembro, véspera do feriado da Proclamação da República. Mas como os funcionários do INSS são servidores federais, eles seguem o calendário definido pela União, que manteve a data.



Segundo o INSS, a Central 135 funcionará em horário normal nesta sexta. O segurado também pode utilizar os meios de atendimento eletrônicos.





No entanto, a central de atendimento telefônico não funcionará no dia 2 de novembro, por se tratar de um feriado nacional, diferente do Dia do Servidor, considerado um ponto facultativo. Justiça libera R$ 1,83 bilhão para pagar atrasados do INSS

No feriado, estarão disponíveis apenas os canais de atendimento eletrônico, ou seja, o site e aplicativo Meu INSS. A plataforma reúne mais de cem tipos de atendimento em um único ambiente.

CANAIS DE ATENDIMENTO REMOTO

Por meio do atendimento eletrônico do 135, é possível obter informações sobre o benefício, saber o horário em que foi agendado o próximo atendimento na agência ou ainda obter informações sobre o pagamento.



As ligações para o 135 são gratuitas se forem feitas de telefone fixo. Quem usar o celular paga apenas o valor de uma ligação local.



Ainda segundo o INSS, as ligações de celular deixarão de ser cobradas. O início da gratuidade está atrasado, pois o serviço passou a ser obrigatório desde setembro de 2021, quando o governo federal reconheceu o 135 como um serviço de utilidade pública.



Pelo Meu INSS é possível agendar perícia médica, emitir extratos de contribuições, consultar resultados de pedidos de benefícios e simular o tempo que falta para a aposentadoria.



Entre os serviços mais buscados pelos segurados estão a solicitação de extratos de pagamento e empréstimo e a consulta de benefícios.