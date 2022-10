Bairro Ipiranga: Av. Bernardo Vasconcelos sem luz desde segunda (24/10)

Os edifícios localizados na Av. Bernardo Vasconcelos, no bairro Ipiranga, fronteira com o Palmares, estão sem luz desde ontem às 17h. A chuva que desabou sobre a capital no fim da tarde dessa segunda-feira (24/10) deixou seus estragos e afetou especialmente essa porção da Região Noroeste de BH.