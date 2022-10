Bombeiros resgatam homem que ficou preso ao pintar fachada de prédio

Homem foi resgatado sem ferimentos após ficar preso a 15 metros de altura (foto: CBMMG / Divulgação)

Um homem de 32 anos teve que ser resgatado ao ficar preso na parte externa de um prédio em que trabalhava, nesta terça-feira (25/10), no Centro de Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O trabalhador estava a cerca de 15 metros de altura quando uma guarnição do Corpo de Bombeiros (CBMMG) chegou ao local.









Após análises, os militares montaram uma nova rota, onde um bombeiro desceu até o homem e, com uso de técnicas de salvamento em altura, realizou o resgate da vítima com segurança. Após o salvamento, o trabalhador foi avaliado por uma equipe de atendimento pré-hospitalar do CBMMG.