Fogo consome mata da área de preservação Alto do Mucuri há 9 dias

Incêndios florestais mobilizam bombeiros em locais com estiagem prolongada (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press)

O Corpo de Bombeiros combate, desde 11 de outubro, com auxílio da 5ª Base Regional de Aviação do Estado (Comave), um incêndio florestal na Área de Proteção Ambiental (APA) do Alto do Mucuri, onde está a nascente do Rio Mucuri. O fogo se concentra próximo à cidade de Ladainha.

A APA Alto do Mucuri tem mais de 325 mil hectares e se estende por oito municípios. Além da nascente do Rio Mucuri, abriga uma das maiores regiões com cobertura nativa do bioma Mata Atlântica de Minas Gerais, sendo de grande relevância para a preservação dos recursos hídricos da região.

Para o combate às chamas, foram mobilizados 14 militares do Comave, em regime de revezamento, além de um helicóptero e um caminhão para transporte de combustível de aviação.

Até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros, depois de nove dias, já foram lançados mais de 40 mil litros de água só pela aeronave operada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

São muitos os focos de incêndio. Além dos militares da PM, participam da operação 20 brigadistas e funcionários do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e ICMbio, com uso de dois aviões para lançamento de água.

Não houve vítimas, até o momento, mas várias famílias tiveram de ser resgatadas de helicóptero. Os bombeiros ainda não puderam estimar a área total queimada. Ainda não existe a previsão de controle total do fogo.