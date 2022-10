Governo Federal não repassa remédio para o Hospital do Câncer em Passos

Por Luciene Garcia - Especial para o EM

HRC é uma unidade oncológica da Santa Casa de Misericórdia de Passos e já sofre os efeitos do corte de verbas do Governo Federal (foto: Acervo/SCMP) Os cortes na Saúde pelo governo federal acertaram em cheio o Hospital Regional do Câncer de Passos. Por meio de comunicado à população, nessa quinta-feira (13/10), o supervisor geral da Santa Casa de Misericórdia de Passos, Daniel Porto Soares, informou que o Hospital Regional do Câncer (HRC), unidade oncológica da SC, está enfrentando problemas de falta de repasse de medicamento.



No comunicado, o supervisor informa que o medicamento Dasatinibe 100mg, enviado pelo Governo Federal, utilizado por 11 pacientes atendidos na instituição de saúde, chegou apenas para três pacientes.



“A diretoria está trabalhando para solucionar o problema e manterá a comunidade informada da situação”, diz um trecho da nota.



Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que a distribuição do Dasatinibe 100mg comprimido foi realizada em setembro de 2022, para atendimento parcial da demanda das unidades, em virtude da quantidade insuficiente em estoque.



A SES-MG ressalta que, do quantitativo total aprovado do medicamento Dasatinibe 100mg comprimido para o 3º trimestre/22, correspondente a 12.510 unidades, o Ministério da Saúde (MS) entregou somente 6.030 unidades, impactando o abastecimento dos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) e Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).



E transcreve a justificativa apresentada pelo Ministério da Saúde para o abastecimento irregular do item: “Informo que o saldo referente à parcela executada do contrato vigente, durante o 3º trimestre, não foi suficiente para realizarmos o atendimento integral da programação do referido trimestre, ocasionando, assim, tal desabastecimento. Com a execução da próxima parcela do contrato, o saldo não foi suficiente para realizarmos o atendimento retroativo da programação do 3º trimestre, mas apenas o atendimento parcial da programação do 4º trimestre. Isto posto, não há condições de realizarmos o atendimento retroativo da programação do 3º trimestre de 2022”.



“Quanto à previsão de normalização, informamos que recentemente foram recebidas 16.020 unidades do Dasatinibe 100mg comprimido, de um quantitativo aprovado de 18.270 unidades para o 4º trimestre/2022, o qual foi incluído na distribuição em curso”, finaliza a nota da SES.