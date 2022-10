Homem é assassinado após suspeito bater várias vezes sua cabeça no chão

Por Renato Manfrim - Especial para o EM

O suspeito se apresentou à PC de Araxá (foto: PCMG/Divulgação)

O suspeito de matar um homem após bater a sua cabeça contra o chão por várias vezes, na madrugada desta quinta-feira (13/10), em Araxá, no Alto Paranaíba, se apresentou à Delegacia de Plantão da cidade nesta manhã, algumas horas depois do crime.

“Ele se apresentou depois que a Polícia Militar (PM) conseguiu entrar em contato. O suspeito confessou o crime e disse que estava muito embriagado e que não se lembra muito bem (...) e de fato ele alega que a vítima teria tentado roubar dele R$ 50 momentos antes do crime. Mas, as imagens que a gente tem de câmeras de segurança mostram os dois caminhando juntos e depois ele agredindo a vítima de forma violenta”.

Ainda conforme o delegado, uma das câmeras flagrou o momento que o suspeito, de forma repentina, surpreende a vítima com um soco no rosto. “E depois disso ele bateu com a cabeça dela por várias vezes no chão”, contou o delegado.

Ao lado corpo da vítima, a perícia técnica da PC recolheu uma nota de R$ 20, um cachimbo artesanal e algumas pedras de crack.