Médico tem braço amputado em colisão e pede que testemunha faça torniquete

Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros no KM 160 da MGC-122, em Janaúba, nessa quarta-feira (12/10) (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Por Bruno Luis Barros



Um médico de 55 anos teve o braço amputado após o veículo no qual ele estava colidir com um caminhão na MGC-122, no município de Janaúba, Região Norte de Minas Gerais, nessa quarta-feira (12/10), informou hoje o Corpo de Bombeiros. Dando instruções para os primeiros socorros, o profissional contou com a ajuda de pessoas que passavam pelo local antes da chegada dos militares.





Jovem mata irmão a facadas ao defender mãe, que negou dinheiro para drogas Ainda segundo os bombeiros, ao bater com o veículo no para-lama lateral traseiro do caminhão, o braço esquerdo do condutor foi atingido, causando a amputação total do membro. O motorista do caminhão, de 56 anos, não ficou ferido e, por isso, dispensou atendimento médico.





Quando os militares chegaram ao local, o motorista estava consciente e do lado de fora do veículo, deitado às margens da rodovia e com o torniquete realizado no membro amputado com o auxílio de populares. A manobra consiste em um dispositivo aplicado em membros superiores ou inferiores para a contenção de hemorragias.

“A vítima, que é médico na cidade de Janaúba, orientou as primeiras pessoas que chegaram ao local em relação aos procedimentos de primeiros socorros”, pontuou, em comunicado, o Corpo de Bombeiros.

Os militares, então, em atendimento conjunto com as equipes da Unidade de Suporte Avançado (USA) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram o atendimento pré-hospitalar, com imobilização da vítima e proteção do membro amputado. O médico foi encaminhado ao hospital regional de Janaúba.

As causas do acidente não foram levantadas pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar esteve no local para registro da ocorrência, e a perícia da Polícia Civil também foi acionada para as diligências de praxe.