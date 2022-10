Vídeo: bebê é atingido por gás de pimenta durante ação da PM

Luiz Fernando Figliali - Especial para o EM



Em imagens divulgadas através das redes sociais, é possível ver uma confusão dentro do local.

A síndica do residencial, Elenir Camargos, conversou com o Estado de Minas e conta que tudo começou com a confusão de duas crianças.





"Fiz uma festinha para as crianças com cachorro-quente, refrigerante, pula-pula. No pula-pula, duas crianças se desentenderam", diz.





De acordo com a síndica, uma das mães teria procurado entender o que aconteceu e, ao tirar satisfação com um dos homens que estava no ambiente, as agressões começaram.





"Aí a polícia chega e vem com a mulher que falou que foi agredida", diz.





A criança, que Elenir carrega no colo, foi enviada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e passa bem.

POLÍCIA MILITAR

Em nota, a PMMG explicou o que aconteceu durante a abordagem:



"Na noite de domingo (12/10), a Polícia Militar foi acionada e compareceu a um condomínio residencial fechado, no bairro São Lucas para atender a uma ocorrência de lesão corporal. A vítima, uma mulher de 50 anos, relatou que havia sido vítima de agressões e sofreu lesões na perna. No interior do condomínio, havia várias pessoas consumindo bebida alcoólica e o som estava muito alto. O autor das lesões indicado pela vítima estava entre os presentes.



Quando os policiais militares se deslocaram para fazer contato com o autor, iniciou-se uma briga generalizada com arremesso de garrafas de cerveja e outros objetos na direção da equipe. Para cessar as agressões e realizar a prisão do autor, foi necessário o uso do instrumento de menor potencial ofensivo “gás de pimenta” na direção dos agressores. Após cessadas as agressões, foi possível realizar a prisão do autor.



Durante o atendimento da ocorrência, uma senhora relatou aos policiais militares que sua filha teria inalado partículas remanescentes da substância utilizada para dissipação da briga generalizada. De imediato, foi prestada assistência à criança, a qual foi encaminhada a UPA, atendida pelo médico de plantão e liberada em perfeito estado de saúde. Ressalta-se que o "gás de pimenta" foi utilizado na direção dos autores das agressões, vindo a criança a ser atingida pela dissipação do gás no ar em via pública."

Criança foi atingida por gás de pimenta usado pela PM para conter confusão em Nova Serrana. (foto: foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um bebê foi atingido por gás de pimenta durante a ação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na última quarta-feira (12/10), na cidade de Nova Serrana, no Centro-Oeste Mineiro.