Empresário morre após ser esmagado por saca de 1 tonelada de soja

Vítima era dona de empresa de grãos (foto: CBMMG / Divulgação)



CLARA MARIZ - Um empresário de 30 anos morreu após ser esmagado por um saco de uma tonelada de soja no bairro Distrito Industrial, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na tarde deste sábado (8/10).





A vítima teve politraumatismo e morreu no local. O óbito foi constatado no local por uma médica do Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência (SIATE).