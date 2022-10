Semana da criança: rodoviária de BH espera receber 243 mil pessoas

Administração da Rodoviária de Belo Horizonte estima que 243 mil pessoas passem pelo local entre os dias 7 e 17 de outubro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Rodoviária de Belo Horizonte espera receber, entre os dias 7 e 17 de outubro, cerca de 243 mil pessoas (em embarques e desembarques). A época engloba a Semana da Criança. Para suprir o grande fluxo, a administração irá ampliar em 20% o serviço operacional.“Com os retornos que recebemos das operadoras de transporte, prevemos 15% a mais no número de pessoas circulando o terminal, quando comparado ao mesmo período de 2021 (10%)”, diz a diretora executiva da concessionária Terminais BH SPE S/A, que administra o espaço, Vanessa Costa.Os locais mais procurados pelos viajantes são as outras capitais do Sudeste; cidades litorâneas, como Salvador, Macaé, Guarapari; e o interior do estado.A administração orienta ao passageiro que vai utilizar os serviços do terminal a chegar com antecedência de uma hora do horário da partida, conferir nas passagens as plataformas de embarque, checar com as empresas operadoras sobre os requisitos para o transporte de animais e não esquecer de apresentar documentos com fotos para o embarque (RG, CNH, Passaporte).

Os passageiros só poderão descer às plataformas de embarque com até trinta minutos de antecedência do horário da partida.