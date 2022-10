Mineiro é preso por matar a ex e agredir a enteada em Portugal

O casal estava separado há alguns meses. A relação entre eles era conturbada e a vítima já tinha feito queixas por violência doméstica contra ele (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Por Bel Ferraz

Um mineiro foi preso suspeito de matar a ex-esposa e espancar a ex-enteada na noite de quarta-feira (5/10), em Portugal. O crime ocorreu na zona de Mem Martins, na cidade de Sintra.

Segundo a Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, Átila Phoebus Santos Duarte, de 34 anos, invadiu a casa da ex-esposa, Cássia Adriane, com uma faca e a esfaqueou. Ela morreu no local.

A filha da vítima, de 14 anos, ex-enteada do suspeito, foi agredida na região da cabeça. Ela foi socorrida e levada para o hospital em estado grave.

Os filhos do casal, de 2, 3 e 8 anos, estavam na casa e assistiram o pai atacar a mãe e a irmã.

O homem fugiu logo depois do crime.

A polícia foi acionada, fez buscas nas proximidades e encontrou o suspeito na região de Alentejo, onde ele trabalhava.

Ainda de acordo com a Polícia Judiciária, o suspeito tentou fugir e saltou da viatura em movimento.

Ele ficou ferido e também está internado, mas sob escolta policial.

O casal estava separado há alguns meses. A relação entre eles era conturbada e a vítima já tinha feito queixas por violência doméstica contra ele.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Federal e com o Itamaraty e aguarda retorno.