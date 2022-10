Greve do metrô BH: CBTU aciona Justiça para barrar paralisação total

Metrô de BH voltou a ofertar 100% do serviço nesta segunda-feira (03/10) (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) pediu a Justiça que proíba a paralisação total dos metroviários de Belo Horizonte na quarta (5/10) e quinta-feira (6/10) desta semana. A categoria reivindica garantias aos trabalhadores com a privatização do metrô da capital , previsto para o fim deste ano.









“A CBTU-MG manifestou no processo em andamento, solicitando ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, medidas que coíbam a paralisação total, incluindo a imposição da multa, de imediato, ao Sindimetro (sindicato que representa os funcionários do sistema). Além disso, conforme a companhia, foi solicitada o aumento da multa para R$ 35 mil por descumprimento de decisões judiciais.









Uma nova assembleia da categoria será realizada na próxima quinta, às 17h30, na Estação Central. A expectativa é a de que os metroviários discutam o rumo do movimento.