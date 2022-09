Desfile elege rei, rainha e princesa entre idosos de asilo no Sul de Minas

Idosos receberam coroas e faixas em desfile (foto: Divulgação)

A Semana do Idoso contou com uma comemoração mais que especial em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Nesta sexta-feira (30/09), o Asilo Betânia da Providência promoveu um desfile com os moradores para eleger o rei, a rainha, a miss simpatia e a princesa da instituição.



Alunos da universidade UNA realizaram maquiagem nos homens e mulheres que estavam se preparando para a passarela. Depois, os idosos desfilaram e foram 'avaliados' por uma banca de jurados.



A senhora Ana Lúcia foi eleita rainha, enquanto o senhor Benedito foi coroado como rei. Já o título de princesa ficou com Sra. Eva, ao passo que a Sr. Aninha recebeu a faixa de miss simpatia.



“Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui agora; as meninas da UNA, que foram uns amores com a gente; aos funcionários; aos nossos jurados, que estão simpaticíssimos e fizeram isso para a gente. Aqui não tem rainha, não tem rei, não tem princesa, somos todos nós, somos importantes e somos lindos”, disse Ana Lúcia, em discurso emocionado após ser coroada como rainha do asilo.



Ana Lúcia se emocionou ao receber o título de rainha do asilo (foto: Divulgação Asilo)



Comemoração na praça



Também ocorreu na manhã desta sexta-feira (30/9) uma série de atividades gratuitas na Praça Senador José Bento para comemorar o Dia Internacional das Pessoas Idosas e Dia Nacional do Idoso.



A aposentada Sandra Regina Pereira da Silva esteve no local e falou da importância do exercício para a saúde física e mental. “Eu já participo da ginástica para terceira idade lá no Yara e Colina há um ano e nesse tempo senti uma grande diferença”.

Evento reuniu centenas de pessoas na praça central de Pouso Alegre (foto: PMPA)

Os participantes do evento contaram com aferição de pressão, teste de glicemia, vacinas do calendário do idoso, orientações sobre saúde bucal, spa facial, maquiagem básica, leitura e exercícios físicos.

“Ao celebrar os dias e valorizar as pessoas idosas, estamos chamando a atenção para diminuição das desigualdades e preconceitos de estigmas relacionados à velhice. Buscamos também ressaltar a importância do envelhecimento ativo e saudável”, pontua a Secretária de Saúde, Sílvia Regina.

Iago Almeida - Especial para o EM