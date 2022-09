Céu claro e máxima de 25°C: confira previsão para hoje (30) e fim de semana

O céu amanheceu claro na maioria das regiões de Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte amanheceu com céu claro nesta sexta-feira (30/9), mas ainda há possibilidade de chuva durante o dia. A temperatura mínima em BH chegou a 14,9°C na estação Cercadinho (Belvedere, Buritis e Mangabeiras). A máxima pode chegar a 25°C.





A umidade do ar registrou queda e deve permanecer assim no fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar ficará entre 35% e 45% até domingo (2).

Minas Gerais teve sua temperatura mais fria em Maria da Fé, no Sul de Minas, que chegou a 8,1°C. A máxima pode chegar a 36°C no Norte e Noroeste do estado. Além disso, há possibilidade de chuva forte nas regiões:

Sul

Triângulo Mineiro

Campos das Vertentes

Zona da Mata

Fim de semana

Para o fim de semana em BH, no sábado (1/10) a temperatura deve ficar entre 15°C e 26°C. Já no domingo (2/10), a temperatura ficará entre 17°C e 28°C. Em ambos os dias, há possibilidade de chuva ao longo do dia. A umidade do ar chega a 40% no sábado e 45% no domingo.

