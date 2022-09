Sexta e fim de semana 'quente e seco' ; confira a previsão do tempo (9/9)

Essa sexta e o final de semana será quente e seco para todo o estado. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Belo Horizonte terá nesta sexta-feira (9/9) céu claro durante todo o dia. A temperatura mínima chegou a 15°C hoje; à tarde, a máxima chegará a 31°C.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a névoa seca que irá derrubar a umidade relativa do ar na capital, deixando os índices abaixo de 25% nesta sexta-feira.

Fim de semana

Minas Gerais sofre com o tempo seco e as altas temperaturas na maioria das regiões, exceto no Sul de Minas. Maria da Fé chegou a 8°C nesta manhã, entretanto, no Triângulo Mineiro, a máxima pode chegar a 36°C.

O fim de semana será quente e seco para todo o estado, segundo o Inmet. Amanhã, a mínima pode chegar a 11°C no Sul de Minas, e a máxima, 38°C no Norte e Triângulo Mineiro. Já no domingo, a mínima cai para 8°C e a máxima permanece em 38°C. Há alertas de umidade principalmente para o Triângulo e Norte de Minas, pois os índices podem cair abaixo de 15% no fim de semana.

Em Belo Horizonte, no sábado, a mínima será de 15°C e a máxima de 32°C. Já no domingo, mínima de 17°C e a máxima permanece em 32°C. A umidade na capital também estará em níveis preocupantes, podendo chegar a menos de 20% em algumas regiões da cidade.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen