Hospital das Clínicas desmarca cirurgias eletivas em BH

Cirurgias canceladas já estão sendo remarcadas (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press)

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais desmarcou 26 cirurgias eletivas em meio ao remanejamento de pessoal provocado pela greve de profissionais da saúde. A informação foi confirmada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), gestora do local.





De acordo com a Ebserh, a greve foi instaurada devido à resolução do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), que aborda o aumento salarial de diversas áreas. Apesar da paralisação, as cirurgias e os atendimentos de urgência foram preservados em sua integridade. Isso porque somente 3% do efetivo do hospital aderiu ao movimento.De acordo com a Ebserh, a greve foi instaurada devido à resolução do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), que aborda o aumento salarial de diversas áreas.





Por causa das discordâncias nas negociações do documento, a empresa peticionou, no Tribunal Superior do Trabalho (TST), um pedido de análise dos ACTs em curso.





“Sobre os atendimentos nos hospitais, a estatal informa que a relatora do dissídio coletivo no Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministra Delaíde Alves Miranda Arantes, determinou o percentual mínimo de manutenção de trabalhadores, em seus respectivos locais de trabalho, na base de 50% (cinquenta por cento) em cada área administrativa e de 60% (sessenta por cento) para cada área médica e assistencial, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento", esclareceu a entidade.