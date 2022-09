'Isfriô de novo?': Com a chuva, temperaturas caem nesta quarta-feira (28/9)

O céu deve permanecer nublado durante todo o dia (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Belo Horizonte amanheceu mais fria e nublada, e deve permanecer assim ao longo do dia. A temperatura mínima nesta quarta-feira (28/9) foi de 15,6°C na estação Cercadinho ( próximo a Buritis, Belvedere e Mangabeiras), e a máxima prevista é de 25°C.



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol "não deve dar as caras" hoje. Há previsão de chuva para hoje à tarde e céu encoberto.

Devido à chuva, a sensação de um tempo "frio" predomina pela manhã, mas à tarde o clima fica ameno, com característica de primavera. Ainda de acordo com o Inmet, a umidade do ar está em 60%.

Para o restante do estado, não é esperado chuva para as regiões Leste, Norte e Oeste. Porém, na região Sul, há previsão de chuva forte e céu nublado durante todo o dia, o que também provocou queda de temperatura.

Monte Verde, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura com 12,6°C. A máxima prevista é de 35°C para o Norte de Minas.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen