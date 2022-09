Coronavac está disponível somente em dois postos de BH; veja quais

A Prefeitura de Belo Horizonte informou, nesta segunda-feira (26/9), que a vacina Coronavac, contra a COVID-19, está disponível somente em dois centros de saúde da capital, no bairro Carlos Prates e Salgado Filho.

Podem receber o imunizante as crianças de 4 anos completos e os pequenos de 3 e 4 anos imunocomprometidos. Além disso, adultos com a segunda dose em atraso poderão comparecer nos postos.

Veja os endereços:

As crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais, apresentando documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. Caso o acompanhamento seja feito por terceiras pessoas, é obrigatória a apresentação do termo de vacinação preenchido, clique AQUI para acessar.