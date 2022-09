Batida entre dois caminhões mata um motorista e deixa o outro ferido em MG

Após o impacto, a vítima que faleceu ficou presa às ferragens (foto: Erasmo Cláudio/Difusora 95)

Uma forte colisão frontal entre dois caminhões deixou um motorista morto e o outro ferido, na MG-230, no município de Patrocínio, no Alto Paranaíba), na manhã de quinta-feira (22/9).

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), após o impacto, um motorista, de 42 anos, ficou preso às ferragens e faleceu no pronto socorro da cidade.

Além da PMRv, estiveram no local do acidente equipes do Corpo de Bombeiros de Patrocínio, que retirou a vítima das ferragens, do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu), que encaminhou as vítimas ao pronto socorro, e da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que realizou os seus trabalhos de praxe.

As causas e circunstâncias do acidente deverão ser investigadas.



Ainda conforme a PMRv, o veículo conduzido pela vítima que morreu foi recolhido para o pátio conveniado ao Detran. Já o outro caminhão foi liberado para seu proprietário.