Vacinação contra a paralisia infantil será reforçada neste sábado em BH

Mesmo as crianças que estão com a imunização em dia devem receber outra dose da vacina oral (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte vai reforçar a campanha de vacinação contra a paralisia infantil com pontos em diversas regiões neste sábado (24/9). Integram o público-alvo todas as crianças de 1 a 4 anos, inclusive as que estão com a imunização em dia.

Os pequenos também podem ser vacinados no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, das 8h às 12h30, e no Central Park Shopping, bairro Estrela do Oriente, das 9h às 17h. No parque, os mascotes de América, Atlético e Cruzeiro são atrações confirmadas.



Documentos

Para receber a imunização contra a poliomielite, as crianças devem estar acompanhadas dos responsáveis legais, portando documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina.





Melhor cobertura



Belo Horizonte é a capital brasileira com melhor cobertura da vacina contra a poliomielite. Até o momento, 56,05% do público-alvo já foi imunizado. A meta do Ministério da Saúde é de 95%.



“Podemos reforçar a boa notícia que Belo Horizonte é a capital com a melhor vacinação no país, mas contamos com a parceria e empenho dos pais que devem levar suas crianças para a vacinação contra a paralisia infantil e, assim, atingirmos a meta do Ministério da Saúde”, destaca Cláudia Navarro, secretária municipal de saúde.