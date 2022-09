Cruzeiro x Vasco: confira alterações no trânsito nesta quarta-feira (21/9)

Lance do jogo de futebol entre Cruzeiro e Operário-PR, no estádio Mineirão, válido pela 29ª rodada da série B, do Campeonato Brasileiro 2022. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

“Durante a chegada dos torcedores será implantada a ‘faixa reversível operacional’ no contrafluxo da avenida Antônio Abrahão Caram, entre a agulha do canteiro central próximo da Alameda das Acácias e avenida C, melhorando assim a fluidez na região. A partir das 20h desta terça-feira (20), serão implantadas as reservas de área (proibição de estacionamento) no anel interno e externo do estádio para garantir a fluidez do trânsito no dia da partida”, explicou a PBH.





Confira a seguir todas as orientações da prefeitura:

Transporte coletivo

As linhas 64, 5106 e 6350 terão reforço de viagens antes e após a partida. Veja abaixo as linhas do transporte coletivo atendem o entorno do Mineirão:

- Linha MOVE 51 (Estação Pampulha/Centro/Hospitais - Paradora);

- Linha MOVE 64 (Estação Venda Nova/Assembleia via Carlos Luz);

- Linha 5106 (Bandeirantes/BH Shopping);

- Linha 5401 (São Luiz/Dom Cabral);

- Linha 503 (Estação São Gabriel/Aparecida/Santa Rosa);

- Linha 504 (Estação São Gabriel/Santa Rosa/Aparecida);

- Suplementar 53 (Confisco/Ouro Minas);

- Suplementar 54 (Dom Bosco/Shopping Del Rey).

Desvios do Transporte Coletivo

Com as intervenções que serão realizadas no trânsito, as linhas 5106 e Suplementar 54B e 56 terão seus itinerários alterados. Os pontos serão desativados e os usuários deverão usar os pontos localizados ao longo dos desvios.

Táxi

Para o deslocamento em direção ao Estádio, os táxis podem usar as pistas exclusivas do Move da avenida Antônio Carlos.

Após o fim do jogo, pontos de táxi irão operar nos seguintes pontos:

- Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a Alameda das Palmeiras e avenida Cel. Oscar Paschoal;

- Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a avenida C e rua Prof. Amílcar Viana Martins;

- Avenida Cel. Oscar Paschoal, entre o hall principal e a avenida Pres. Carlos Luz.

Estacionamento

O estacionamento interno do Mineirão conta com 2.800 vagas, gerenciadas pela empresa Minas Arena. O torcedor pode adquirir a vaga antecipada no site da empresa









Devido à partida entre Cruzeiro e Vasco, às 21h, no Mineirão, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (21/9), acontecerá uma operação especial comandada de forma conjunta por agentes da BHTrans, policiais militares e a Guarda Municipal. Um grande número de veículos e torcedores é esperado nas proximidades do campo de futebol e na orla da Lagoa da Pampulha.