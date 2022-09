Semana do Trânsito: PBH promove ações de conscientização sobre segurança

O tema da campanha deste ano é a embriaguez ao volante (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A Semana Nacional de Trânsito começou nesse domingo (18/9) e conta com uma programação própria em Belo Horizonte, organizada pela BHTrans. A programação inclui espetáculos em estações de ônibus, blitz educativas, cortejo e palestras. O tema deste ano é a embriaguez ao volante.









Ao mesmo tempo, o número de pessoas que se recusam a realizar o bafômetro em rodovias federais mais que triplicou. As 7.268 infrações, registradas em 2021, passaram para 22.781 neste ano – um aumento de 213%. Isso significa que os casos de embriaguez subiram ainda mais, uma vez que a recusa pode ser considerada uma prova de embriaguez.





“Não faz sentido que alguém que não bebeu se recuse a fazer o teste, o que se busca é evitar responsabilidade administrativa e criminal, mas felizmente as sanções legais são as mesmas para positividade e recusa”, apontou o especialista em Medicina do Tráfego e diretor científico da Associação Mineira de Medicina do Tráfego (Ammetra), Alysson Coimbra.





Ele comentou que a redução da fiscalização durante a fase aguda da pandemia, uma vez que o uso do bafômetro expunha o condutor e o policial ao vírus, criaram uma sensação de impunidade. Essa falsa sensação de impunidade seria a principal justificativa do aumento dos casos com a retomada dos testes.





Semana do Trânsito

A Semana Nacional do Trânsito acontece todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro com o objetivo de incentivar um trânsito mais seguro. A campanha foi instituída pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro) em 1997. Durante a semana, todos órgãos ligados ao Sistema Nacional de Trânsito promovem ações educativas e de conscientização para aumentar a segurança nas estradas.





Programação

A campanha começou nesse domingo (18/9) com a ampliação do projeto de bicicletas compartilhadas na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Foram inauguradas dezenas estações com mais de cem bicicletas que podem ser alugadas por meio do aplicativo Bike BH.





Nesta segunda-feira (19/9), os usuários de ônibus que passaram pelas estações de integração Barreiro, Diamante, São Gabriel, Vilarinho e Pampulha entre as 8h e 10h30 da manhã assistiram o espetáculo “Menos carros nas ruas, mais mobilidade na cidade”. A peça foi realizada pela BHTrans Educa.





Confira a programação da Prefeitura de Belo Horizonte para os próximos dias:

Terça (20)

- Campanha de Pedestres

Horário: 13h30

Local: Av. do Contorno, 6061 – São Pedro (Em Frente ao Pátio Savassi)

Quarta (21)

- Blitz Educativa para motociclistas: Ponto cego nos ônibus

Horário: 9h às 11h e 14h às 16h

Local: Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro (Em frente ao Palácio das Artes)

Quinta (22)

- Mobilidade Segura para Idosos

Horário: 9h

Local: Cras Havaí – Rua Clóvis Cyrilo Limonge, 141 – Havaí.

- Campanha Veja e Pratique

Horário: 11h às 12h

Local: Escola Estadual Delfim Moreira (R. Espírito Santo, 890) – Centro.

- Cortejo BHTrans Educa com o espetáculo: "Menos carros nas ruas, mais mobilidade na cidade".

Horário: 12h às 13h30

Percurso: Saída da EMEI Delfim Moreira (R. Espírito Santo, 890), Rua dos Tamoios, em frente à Igreja São José, Avenida Afonso Pena.





Sexta (23)

- Blitz educativa para motociclistas: Ponto Cego

Horário: 9h às 11h

Local: Av. Getúlio Vargas, 1.465 – Funcionários.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata