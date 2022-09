PBH sanciona lei para distribuição gratuita de absorventes nas escolas

O prefeito Fuad Noman sancionou a Lei 11.407 nesta terça-feira (20/9) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press- 07/07/2022) Lei 11.407, que garante a distribuição gratuita de absorventes para estudantes da rede municipal de Belo Horizonte. O anúncio foi feito no Instagram da Prefeitura de BH. O prefeito Fuad Noman (PSD) sancionou, nesta terça-feira (20/9), a, que garante a distribuição gratuita de absorventes para estudantes da rede municipal de Belo Horizonte. O anúncio foi feito no Instagram da Prefeitura de BH.









Todas serão beneficiadas pela nova Lei, entre elas, cerca de 36 mil têm entre 9 e 15 anos, enquanto 4,9 mil são alunas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

"Em janeiro de 2020 apresentei ao então prefeito Alexandre Kalil o tema da dignidade menstrual. Ele se sensibilizou e pediu para que eu construísse essa política com as secretarias de governo" disse a vereadora em agosto.

Segundo dados da pesquisa "Pobreza Menstrual no Brasil: Desigualdade e Violações de Direitos", do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do Fundo de População das Nações Unidas (Unfpa), 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em suas casas e mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Dessas, quase 200 mil alunas estão privadas de condições mínimas para cuidar da sua menstruação na escola.

A vereadora Duda celebrou a aprovação da Lei utilizando sua conta no Twitter.

Parabéns @fuadnoman pelo compromisso com a política para dignidade menstrual %u2014 Duda Salabert 1212 (@DudaSalabert) September 20, 2022

O Estado de Minas procurou a PBH para esclarecer quando começará a distribuição dos absorventes e aguarda retorno.