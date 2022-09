Mulher ateia fogo e mata homem que teria tentado estuprá-la

Crime ocorreu em terreno do Distrito Industrial de Fronteira, no Triângulo Mineiro (foto: Samir Alouan)

Um homem de 56 anos, suspeito de tentar estuprar uma mulher de 26 anos, morreu um dia depois de ter 100% do corpo queimado após a mesma jogar gasolina nele e atear fogo.





O crime ocorreu em um terreno do município de Fronteira, no Triângulo Mineiro, na noite de sábado (17/9). A mulher foi presa em flagrante após testemunhas acionarem a Polícia Militar (PM).









LEIA TAMBÉM - Mulher é sequestrada, espancada e estuprada pelo ex em Uberlândia Segundo o boletim de ocorrência da PM, o susposto estuprador chegou a ser socorrido no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, a 180 km de Fronteira, porém faleceu na noite de ontem (18/9).





'Fingi ceder um ato sexual'









Eles teriam ido a um comércio comprar bebidas e cigarros. No caminho de volta, a suspeita teria falado ao homem que precisaria passar na residência de seu patrão e pegar um galão com gasolina.





Depois disso, quando o homem entrou em um terreno do Distrito Industrial, nas proximidades da BR-153, para fazer necessidades fisiológicas, a mulher jogou gasolina nele e ateou fogo, utilizando um isqueiro e uma blusa.





Ao perceber que o homem se debatia, a autora retornou e jogou mais gasolina no corpo da vítima. As chamas do fogo chegaram a se alastrar em parte do terreno.





Inquérito policial





A suspeita foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil (PC) de Frutal, a cerca de 60 km de Fronteira, e teve sua a prisão ratificada.





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deve instaurar inquérito policial para investigar as causas e circunstâncias do suposto homicídio.