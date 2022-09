Receita Federal apreende R$ 50 mil em smartphones em MG

Nove iPhones foram apreendidos por falta de nota fiscal (foto: Divulgação/Receita Federal)

Os smartphones foram apreendidos em uma transportadora de Arcos por ausência de nota fiscal. O carregamento foi feito em São Paulo.

Os produtos ficam, agora, retidos no depósito da Receita Federal, e o proprietário é notificado para apresentar a documentação devida. Se não apresentar, ocorre a pena de perdimento e as mercadorias serão posteriormente destinadas, com doação, incorporação ou leilão.

*Amanda Quintiliano especial para o EM



A Receita Federal apreendeu R$ 50 mil em smartphones em Arcos, no Centro-Oeste de Minas. A apreensão foi divulgada nesta quarta-feira (14/9). Ela ocorreu na terça-feira (13/9), a partir da operação realizada pela Divisão de Repressão ao Contrabando.