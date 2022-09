PM encontra 640 quilos de maconha dentro de chácara em MG

Droga foi encontrada em cômodo vazio de uma chácara (foto: Polícia Militar/Divulgação)

A Polícia Militar encontrou cerca de 641 quilos de maconha neste sábado (10/9) em uma chácara, localizada no distrito de Era Nova, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.A droga foi encontrada no mesmo local em que os militares já haviam apreendido barras de maconha nessa sexta (9/9).Após uma denuncia anônima, os policiais fizeram uma nova varredura no local e encontraram a maconha dentro de um cômodo vazio, conjugado com o salão de festas.Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 1011 barras de maconha, ou seja, cerca de 641 kg.Um homem de 54 anos, que seria o caseiro da chácara, foi preso. Ele disse não ter conhecimento da origem da droga.