Encontrada com queimaduras, cadela Fênix recebe tratamento veterinário

Veterinária Ana Luiza Silva Nunes está tratando Fênix com ozonioterapia (foto: Reprodução)

Encontrada com queimaduras e feridas pelo corpo, a cadela de pequeno porte, agora batizada de Fênix, apresenta melhoras e segue em tratamento veterinário. Entre as medidas aplicadas está a ozonioterapia, que tem função antisséptica e de redução do processo inflamatório.

Leia mais: Cadela é encontrada em lixo com queimaduras e feridas no bairro Goiânia

"Fênix está estável, os exames de sangue estão muito bons, com poucas alterações em vista da situação em que ela foi encontrada. Ela está tomando antibiótico, analgésico", afirmou a veterinária Melissa Ribeiro Assef Pimenta, uma das responsáveis por atender a cachorrinha.

Ela ainda passa por cuidados intensivos, mas está se alimentando e bebendo água sem precisar de ajuda, informou Josy Horner, protetora de animais, que encontrou a cadela na última quinta-feira (8/9), no bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte.





Fênix está sendo atendida na clínica veterinária Empório dos Bichos. A também veteinária Ana Luiza Silva Nunes, responsável pelo tratamento de ozonioterapia, afirma que o tratamento tem como seus principais objetivos ação antissépticas e redução do processo inflamatório, o que facilita a cicatrização.

"A pele ficou com um aspecto mais saudável, hidratada. As lesões mais limpas, sem a presença de crostas", afirmou Ana Luiza.

Quem quiser doar ração, remédios - como antibióticos - ou outra ajuda, pode ir na Empório dos Bichos, na rua General Aranha, número 56, na Região da Pampulha na capital.