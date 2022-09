Vídeo: 'Acha que tá falando com quem?', diz motorista embriagado

Motorista foi encaminhado para o Detran e teve a carteira de motorista apreendida (foto: PCMG/Divulgação)

Um motorista com sinais de embriaguez bateu o carro, na madrugada desta quarta-feira (7/9), no Centro de BH, e foi flagrado dando risada logo após o acidente. Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o homem ironizando a situação, ainda dentro do veículo com os airbags acionados.Nas imagens, o motorista dá risada e questiona: "Você acha que tá falando com quem?". Ele segue dando gargalhadas e repete diversas vezes: "É nóis, é nóis".O motorista chegou até mesmo a cantar dentro do carro. Após pagamento de uma fiança no valor R$ 1.200,00, ele foi liberado.Ele voltava de uma festa na Savassi, Região Centro-Sul da capital, quando bateu o carro na porta de um petshop , na rua dos Guajajaras. O portão da loja foi danificado, e a parte da frente do veículo também.À polícia, o homem admitiu ter bebido três cervejas e três doses de pinga antes de dirigir. O teste do bafômetro confirmou a ingestão de álcool do condutor.A carteira de motorista foi recolhida, e o carro, apreendido.