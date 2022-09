Motorista de ônibus é agredido por passageiro em BH

Motorista fazia trajeto normal da linha 5250 quando parou para o embarque de passageiros e foi agredido (foto: Redes sociais/Reprodução)

Um motorista do transporte público de Belo Horizonte foi agredido por um passageiro nessa terça-feira (7/9).

Em denúncia à Polícia Militar, o motorista da linha 5250, que faz o trajeto Betânia/Pampulha, contou que seguia sentido Centro e parou na Estação Santa Rosa, no Bairro São Luiz, na Pampulha, para o embarque de passageiros.

Quando as portas do ônibus estavam fechando, um homem, que ainda não tinha embarcado, colocou a mão dentro do veículo.

O motorista, então, liberou a entrada do suspeito que entrou, pulou a catraca, deu um tapa no rosto do condutor e o ameaçou de morte.

O homem ainda contou para os militares que não parou o veículo na estação Pampulha, onde deveria parar, e seguiu o trajeto procurando uma viatura da PM.

Enquanto isso, o suspeito dava puxões no braço direito do motorista, quase causando um acidente.

Próximo ao Parque Lagoa do Nado, o suspeito conseguiu puxar o pino de segurança da porta dianteira, pulou do veículo em movimento e fugiu rapidamente.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.